© Valda Bailey © Valda Bailey © Valda Bailey © Valda Bailey © Valda Bailey © Valda Bailey © Valda Bailey © Valda Bailey To learn more about the work of Valda Bailey please visit her page at Valda Bailey. Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Click to email this to a friend (Opens in new window)